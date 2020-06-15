В Азербайджане 338 новых больных коронавирусом. Еще четверо скончались их стало 4588
В Азербайджане выявлено 338 новых случаев заражения коронавирусом, 209 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
В Оперативном штабе также сообщили о смерти четырех пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 10 662 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 5 948 человека вылечились, 126 – скончались, 4 588 – продолжают лечение в больницах особого режима.