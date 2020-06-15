Другим приказом Рамиль Меджидов назначен начальником Управления Генпрокуратуры по контролю над исполнением законов в деятельности следственных и оперативно-розыскных органов Службы государственной безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы.

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев подписал приказ о структурных изменениях. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, приказом генерального прокурора Эльнур Мусаев назначен на должность начальника нового Управления по неуголовным исполнениям Генеральной прокуратуры.

В то же время Айнур Османова назначена начальником Управления правового обеспечения и прав человека Генеральной прокуратуры, Джейхун Казымов – начальником нового Управления по контролю над исполнением законов в следственной и оперативно-розыскной деятельности таможенных, налоговых органов и органов юстиции Генеральной прокуратуры, Эркин Алиханов – начальником нового Управления по международному юридическому сотрудничеству Генеральной прокуратуры, а Вугар Алиев – начальником нового Особого управления по координации деятельности в вопросах конфискации Генеральной прокуратуры.

Согласно другому приказу прокурора, Фариду Нагиеву поручено исполнение обязанностей начальника Следственного управления Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, Замир Махмудов назначен начальником отдела экспертного анализа Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, Кямал Талыбов – начальником отдела криминалистики Управления криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры (замначальника управления), Мехман Гумматов – замначальника Следственного управления Генпрокуратуры, Исфендияр Гаджиев – замначальника Управления организационно-информационного обеспечения Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, Эмир Оджагвердиев – замначальника Управления международного правового сотрудничества Генпрокуратуры.