Кямран Алиев продолжает обновлять Генпрокуратуру Новые назначения
Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев подписал приказ о структурных изменениях. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, приказом генерального прокурора Эльнур Мусаев назначен на должность начальника нового Управления по неуголовным исполнениям Генеральной прокуратуры.
Другим приказом Рамиль Меджидов назначен начальником Управления Генпрокуратуры по контролю над исполнением законов в деятельности следственных и оперативно-розыскных органов Службы государственной безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы.
В то же время Айнур Османова назначена начальником Управления правового обеспечения и прав человека Генеральной прокуратуры, Джейхун Казымов – начальником нового Управления по контролю над исполнением законов в следственной и оперативно-розыскной деятельности таможенных, налоговых органов и органов юстиции Генеральной прокуратуры, Эркин Алиханов – начальником нового Управления по международному юридическому сотрудничеству Генеральной прокуратуры, а Вугар Алиев – начальником нового Особого управления по координации деятельности в вопросах конфискации Генеральной прокуратуры.
Согласно другому приказу прокурора, Фариду Нагиеву поручено исполнение обязанностей начальника Следственного управления Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, Замир Махмудов назначен начальником отдела экспертного анализа Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, Кямал Талыбов – начальником отдела криминалистики Управления криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры (замначальника управления), Мехман Гумматов – замначальника Следственного управления Генпрокуратуры, Исфендияр Гаджиев – замначальника Управления организационно-информационного обеспечения Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, Эмир Оджагвердиев – замначальника Управления международного правового сотрудничества Генпрокуратуры.