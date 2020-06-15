В Британии нашли спасающий от коронавируса препарат
Использование кортикостероида дексаметазона снижает смертность среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в заявлении руководителей британского клинического исследования RECOVERY.
"Недорогой препарат дексаметазон позволяет до трети снизить смертность среди госпитализированных пациентов с тяжелыми респираторными осложнениями COVID-19", - цитирует ТАСС документ.
По словам руководящего исследованием профессора Питера Хорби, дексаметазон стал "первым лекарством, продемонстрировавшим улучшение показателей выживаемости при COVID-19".
В проводимом с марта исследовании 2,1 тыс. его участников получали дексаметазон, однако изучалась также эффективность антиретровирусного препарата лопинавира/ритонавира, антибиотика азитромицина, иммунодепрессанта тоцилизумаба, а также противомалярийного препарата гидроксихлорохина.