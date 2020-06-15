Россиянин убил знакомую и попытался съесть ее сердце

В российском городе Ульяновске местный житель обвиняется в убийстве знакомой и попытке употребить в пищу часть ее органов, дело в отношении него направлено в суд, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

«Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Ульяновска, совершившего убийство», – сообщает сайт ведомства.

Так как мужчина страдает психическим расстройством, то причины своего поступка он объяснить не смог.

По данным следствия, в декабре 2019 года нападавший ударил 45-летнюю женщину ножом в шею, от которого она скончалась на месте. После злодеяния мужчина отрезал женщине грудь и попытался вырезать сердце, чтобы съесть его, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.