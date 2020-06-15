Партия Саргсяна потребовала отставки Пашиняна

Республиканская партия Армении выступила с заявлением, в котором требует немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. Согласно заявлению партии, Армения находится в социально-экономическом кризисе из-за неэффективного управления, сообщает Sputnik-Armenia.

"Продление чрезвычайного положения, объявленного в Армении на фоне растущей пандемии коронавируса, используется властью исключительно для авторитарного правления и политического преследования, что стало очевидным в последние дни", - отмечено в заявлении.

Партия считает политическим преследованием уголовные дела в отношении лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. В заявлении отмечается, что "диктаторский стиль правления делает уязвимым Армению и Нагорный Карабах".

"Единственным выходом из сложившейся ситуации является отставка правительства Николая Пашиняна и обеспечение досрочных парламентских выборов", - написано в заявлении РПА.

РПА также настоятельно призывает дипломатические миссии и международные правозащитные организации дать надлежащую оценку демократическому кризису в Армении и заявляет, что считает своим долгом проинформировать международных партнеров РПА о всех правонарушениях армянских властей.

Отмечается, что глава Республиканской партии Армении Серж Саргсян руководил Арменией на протяжении 10 лет. Он стал президентом в 2008 году, был переизбран в 2013-ом. В 2018-ом Армения перешла к парламентской форме правления, и Саргсян был избран парламентом премьер-министром. Тогда же в стране начались массовые протесты под лозунгом "Сделай шаг, отвергни Сержа". В результате протестов, которые получили название "бархатной революцией", Серж Саргсян и правительство ушли в отставку, премьер-министром стал оппозиционный лидер Никол Пашинян.