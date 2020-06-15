В Азербайджане при организации Gaming League Azerbaijan, Федерации киберспорта Азербайджана, Министерства молодежи и спорта, Министерства транспорта, связи и высоких технологий стартует Национальная лига по игре PUBG Mobile.

Сообщается, что в нашей стране более полутора миллиона пользователей, играющих в PUBG Mobile, и каждый может принять участие в командном соревновании в рамках Национальной лиги.

В чемпионате примет участие и команда видеоблогера Алихана Раджабова. Всего в Лиге будет 16 команд. Отборочные соревнования начнутся 17 июня. В них примут участие более 200 команд. Отбор продлится до 23 июня, а основная стадия начнется 26 июня.

Игры будут транслироваться на Youtube-канале Gaming League Azerbaijan.