МИД Индии во вторник обвинил Китай в попытке в одностороннем порядке нарушить статус-кво в районе границы двух стран, что привело к жертвам. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства Анурага Шриваставы, размещенном на сайте ведомства, передает ТАСС.

"Поздним вечером и ночью 15 июня 2020 года в результате попытки китайской стороны изменить там статус-кво в одностороннем порядке произошло противостояние, сопровождавшееся насилием. Обе стороны понесли потери, которых можно было бы избежать, если бы китайская сторона неукоснительно следовала соглашению, заключенному на высоком уровне", - заявил Шривастава.

Он не назвал число погибших в результате произошедшего. Ранее индийские СМИ со ссылкой на представителей сухопутных войск сообщили, что в районе союзной территории Ладакх в ходе столкновения с китайскими военными погибли трое индийских пограничников, в том числе один офицер. По их данным, потери есть и с китайской стороны.

"Индия и Китай обсуждают по военным и дипломатическим каналам деэскалацию ситуации в приграничном районе в Восточном Ладакхе. 6 июня 2020 года старшие командиры провели плодотворное совещание и согласовали процесс такой деэскалации. Впоследствии командиры на местах провели ряд совещаний в целях осуществления консенсуса, достигнутого на более высоком уровне. Хотя мы ожидали, что это будет происходить гладко, китайская сторона отошла от консенсуса в отношении соблюдения линии фактического контроля, которая разделяет две страны, в долине Галван", - говорится в заявлении представителя МИД Индии.