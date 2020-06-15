Полиции США запретят удушающие приемы

Известно, что правоохранители теперь смогут прибегать к удушающим приемам только в случае угрозы жизни. Это нововведение станет частью полицейской реформы.

Один из самых известных подобных приемов известен как усыпляющий захват (sleeper holds). Он сводится к механическому пережатию конечностями сонных или затылочной артерий или яремной вены и приводит к гипоксии мозга и потере сознания через несколько секунд. Этот прием возможен без использования значительной физической силы из-за особой уязвимости сосудов шеи. Но если доступ крови ограничивать слишком длительное время, человек может получить серьезные травмы или умереть.