Минздрав России об отмене коронавирусных ограничений: «Лишь в феврале»

Снятие в России всех ограничений, введенных для недопущения распространения коронавируса, возможно к февралю, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает Интерфакс.

«Фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Думаю, нужно говорить о следующем годе, думаю, это февраль, когда получим те лекарства профилактические, с которыми можно управлять ситуацией», - сказал Мурашко в эфире программы "Док-ток" на Первом канале во вторник.

Он также назвал важным условием «наличие популяционного иммунитета, что гарантирует прерывание цепочки, это 35-50-60%» будет переболевших.