Повышенную смертность небелого населения от COVİD-19 связали с расизмом

Повышенные риски заражения и уровень смертности от коронавируса среди небелого населения Великобритании связаны с системными проявлениями расизма в стране и враждебной по отношению к иммигрантам средой. К таким выводам пришли авторы исследования, проведенного по заказу британского министерства здравоохранения, сообщает Daily Mail.

Как отмечается в отчете, жители Великобритании африканского, азиатского, индийского или пакистанского происхождения зачастую оказываются гораздо беднее белого населения. На протяжении многих десятилетий они получают более низкооплачиваемую работу из-за того, что британские работодатели не признают их дипломы и опыт работы, полученные в других странах, а также их-за отсутствия полезных связей или просто наличия акцента. В результате они не могут позволить себя вести здоровый образ жизни: им приходится покупать более дешевые продукты, в том числе полуфабрикаты, исключать из своего рациона дорогие фрукты и овощи и отказываться от покупки абонемента в фитнес-клуб.

В связи с этим представители этнических меньшинств чаще страдают от диабета второго типа, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии. При этом они реже обращаются к врачам на ранних стадиях заболевания, что особенно критично в случае с коронавирусом, поскольку опасаются столкнуться с враждебностью. Во многом это объясняется агрессивным отношением к иммигрантам и беженцам со стороны властей, которое приводит к предвзятому отношению даже к тем представителям этнических меньшинств, которые родились в Великобритании.

Кроме того, как указывается в исследовании, именно представители небелого населения зачастую занимаются работой, которая связана с частыми контактами с людьми. В результате риск заразиться коронавирусом среди них гораздо выше.

Как говорится в исследовании, все эти факторы приводят к тому, что уровень смертности среди представителей этнических меньшинств в Великобритании также гораздо выше, чем среди представителей белого населения. Так, на 100 тысяч белого населения приходится всего 36 летальных случаев среди женщин и 70 среди мужчин, в то время как на 100 тысяч жителей азиатского происхождения — 78 и 163 смерти соответственно, на 100 тысяч черного населения — 119 и 257 летальных исходов, а на 100 тысяч представителей других этнических групп — 234 и 427 случаев.