Наверное, это одна из самых ожидаемых новостей сейчас во всем мире. Британские эксперты доказали высокий лечебный эффект лекарства, которое давно известно и доступно. Оказывается, сообщает BBC, небольшие дозы стероида дексаметазона значительно снижают вероятность смертельного исхода при заболевании коронавирусом.

Ученые Оксфордского университета провели исследование, в котором приняли участие около двух тысяч пациентов, которых лечили дексаметазоном, и полученные данные сравнили с контрольной группой в четыре тысячи больных. Результаты позволяют уверенно судить о благотворном влиянии лечения.

Так, у пациентов, которые уже находились под аппаратами искусственного вентилирования легких, смертность упала с 40% до 28%. У больных с кислородными масками риск гибели уменьшился с 25% до 20%.

Дексаметазон известен в медицине уже больше полувека и широко используется в ситуациях, когда нужно воспрепятствовать воспалению легких при осложнениях, а также при астме. Это дешевое и доступное лекарство, десятидневный курс которого стоит меньше 70 долларов. При этом, конечно, следует иметь в виду, что его предписывают именно тем больным, которые нуждаются в кислороде или вентилировании легких, то есть тем, кто испытывает выраженные проблемы с дыханием, в профилактических целях его принимать бессмысленно и вредно. Очевидно, эффективность дексаметазона связана с поддержкой иммунной системы в ее борьбе с вирусом.

Прорывной эффект этого открытия заключается в том, что резко уменьшить смертность больных Covid-19 можно уже буквально сейчас, не дожидаясь массового производства лекарства, ведь оно уже имеется в распоряжении врачей, причем даже в самых бедных странах мира. Это отличает дексаметазон от нового антивирусного средства ремдесивира, которое используется при лечении эболы. Про ремдесивир известно, что он ускоряет излечение от коронавируса с 15 до 11 дней. Пока нет достаточной статистики, чтобы утверждать, что препарат снижает смертность. Но это лекарство выпускается в крайне ограниченных количествах, и рыночная цена на него еще даже не установлена. Вряд ли она будет маленькой.

Британцы уже подсчитали, что если бы чудесные свойства дексаметазона были известны изначально, можно было бы спасти жизни пяти тысяч больных в Великобритании.

Эта новость тем более примечательна, что недавно Всемирная организация здравоохранения окончательно похоронила надежды на эффективность лечения коронавируса антималярийным препаратом гидроксихлорикином, который успел попринимать и разрекламировать американский президент. Его использование, наоборот, как оказалось, значительно увеличивает количество смертельных случаев из-за угнетения сердечно-сосудистой системы. Поскольку доступную вакцину от коронавируса не ожидают раньше начала следующего года, любое сообщение о средствах, облегчающих исход тяжелой инфекционной болезни, дает людям новую надежду. Без вакцины как-то можно какое-то время прожить, без надежды - никак.