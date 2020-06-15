Границы Канады и США останутся закрытыми
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что договорился с властями США продлить закрытие границ до 21 июля из-за распространения коронавируса. Об этом политик написал в своем Twitter.
Important update on our border: Canada and the US have agreed to extend the border measures currently in place by 30 days, until July 21st. This is an important decision that will keep Canadians and Americans safe.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 16, 2020
«Канада и США договорились о продлении пограничных мер, действующих в настоящее время, на 30 дней, до 21 июля», — сообщил Трюдо.
По его словам, это важное решение, которое призвано обеспечить безопасность, как канадцев, так и американцев.
Многие пользователи в комментариях под постом в свою очередь отметили, что коронавирус проникает в страну от американцев, которые следуют через территорию страны на Аляску. Их передвижение в настоящее время не ограничено.