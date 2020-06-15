Вот только войны в Корее миру сейчас и не хватает по горячим следам
Несколько часов назад в северокорейском городе Кэсон прогремел взрыв. Саперные части армии Северной Кореи взорвали совместный офис связи Сеула и Пхеньяна. Эту информацию подтвердило и Центральное телеграфное агентство КНДР.
Еще 13 июня первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая является младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, а также героиней одной из публикаций haqqin.az, заявила, что офис по межкорейским связям, начавший работу в 2018 году, скоро «обрушится».
А 15 июня Пхеньян предупредил Сеул о подготовке вооруженными силами «акта возмездия» - за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство народной республики. В этот же день в северокорейской ежедневной газете Rodong Sinmun был опубликован ряд обращений от разгневанных граждан страны, желающих отомстить южнокорейским «врагам».
Ну и кульминацией во всей этой истории стало заявление Пхеньяна о планах вернуть свои воинские подразделения в районы, из которых войска были выведены в соответствии с межкорейскими соглашениями.
В Сеуле предположили, что речь может идти о некоторых районах города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшихся для совместных проектов двух стран, а потому тут же усилили наблюдение за КНДР, и привели армию в состояние повышенной готовности.
Что касается совместного офиса связи, то здесь нужно сказать, что правительство Южной Кореи в свое время потратило на его сооружение около 8,6 миллионов долларов, строительство велось с 2003 года. А до начала возведения объекта на его восточной окраине располагался ряд пехотных дивизий и артиллерийская бригада.
Впрочем, сейчас все эти подробности уже представляются излишними, ведь речь идет о том, что взорван не какой-то там офис – взорван мирный диалог на Корейском полуострове, на который и международное сообщество, и Дональд Трамп возлагали большие надежды.
Винить во всем только Пхеньян и Ким Чен Ына можно, но это будет необъективно. Сеул в этой истории тоже далеко не такой «розовый и пушистый», каким его в ближайшие дни будут представлять в международных масс-медиа.
Ведь жесткая реакция Пхеньяна возникла не на пустом месте, а в результате того, что классифицируется как «подрывная деятельность», пусть это и выглядит как воздушные шарики. Да-да, именно воздушные шарики, которые в массовом порядке запускались с территории Южной Кореи в сторону границы Кореи Северной, а после ее пересечения – сбрасывали пачки листовок антиправительственного содержания, Библии на корейском и прочую литературу вполне идеологического содержания.
На неоднократные протесты Пхеньяна Сеул раз за разом отвечал, что не имеет к этому никакого отношения, и речь в данном случае идет об активности северокорейских перебежчиков.
Справедливости ради замечу, что «Альянс движений за свободную Северную Корею» Пак Сан Хак, что движение «Кхынсэм» Пак Чон О – те еще гоп-компании, не брезгующие ничем. Однако, чем дальше – тем яснее становилось, что все это – вполне целенаправленная политика Сеула, после короткого перерыва в 2018 году возобновивших свою антипхеньянскую пропаганду в полном объеме.
Кстати, власти Южной Кореи призывали все эти террариумы единомышленников-беженцев прекратить отправку листовок и даже заявляли о намерении законодательно запретить подобные действия – но дальше этого фарса дело так и не пошло. В итоге - 9 июня Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом. Незадолго до этого появилось распоряжение Пхеньяна об окончательном прекращении общения по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран.
Остается только надеяться, что в сегодняшней истории Пхеньян демонстрирует свою традиционную тактику «эскалация ради деэскалации», когда жесткие шаги, воинственная риторика, а то и открытая демонстрация военной силы используются руководством Северной Кореи как инструмент давления на переговорах. Поскольку в противном случае все выглядит не слишком радостно.
Тридцать ядерных боеголовок в распоряжении Пхеньяна – так себе повод для оптимизма, знаете ли. Номинально Север и Юг Кореи находятся в состоянии войны, поскольку, когда война между ними в 1953 году окончилась - мирное соглашение так и не было подписано. Сколько нужно, чтобы перевести номинальное состояние в реальность – с уверенностью сейчас не скажет никто. А только войны на Корейском полуострове миру сейчас, вдобавок к массе уже существующих проблем, и не хватает…