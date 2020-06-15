Шэн Сию, специально для haqqin.az 22:54

Несколько часов назад в северокорейском городе Кэсон прогремел взрыв. Саперные части армии Северной Кореи взорвали совместный офис связи Сеула и Пхеньяна. Эту информацию подтвердило и Центральное телеграфное агентство КНДР. Еще 13 июня первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая является младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, а также героиней одной из публикаций haqqin.az, заявила, что офис по межкорейским связям, начавший работу в 2018 году, скоро «обрушится». А 15 июня Пхеньян предупредил Сеул о подготовке вооруженными силами «акта возмездия» - за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство народной республики. В этот же день в северокорейской ежедневной газете Rodong Sinmun был опубликован ряд обращений от разгневанных граждан страны, желающих отомстить южнокорейским «врагам». Ну и кульминацией во всей этой истории стало заявление Пхеньяна о планах вернуть свои воинские подразделения в районы, из которых войска были выведены в соответствии с межкорейскими соглашениями.

В Сеуле предположили, что речь может идти о некоторых районах города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшихся для совместных проектов двух стран, а потому тут же усилили наблюдение за КНДР, и привели армию в состояние повышенной готовности. Что касается совместного офиса связи, то здесь нужно сказать, что правительство Южной Кореи в свое время потратило на его сооружение около 8,6 миллионов долларов, строительство велось с 2003 года. А до начала возведения объекта на его восточной окраине располагался ряд пехотных дивизий и артиллерийская бригада. Впрочем, сейчас все эти подробности уже представляются излишними, ведь речь идет о том, что взорван не какой-то там офис – взорван мирный диалог на Корейском полуострове, на который и международное сообщество, и Дональд Трамп возлагали большие надежды. Винить во всем только Пхеньян и Ким Чен Ына можно, но это будет необъективно. Сеул в этой истории тоже далеко не такой «розовый и пушистый», каким его в ближайшие дни будут представлять в международных масс-медиа. Ведь жесткая реакция Пхеньяна возникла не на пустом месте, а в результате того, что классифицируется как «подрывная деятельность», пусть это и выглядит как воздушные шарики. Да-да, именно воздушные шарики, которые в массовом порядке запускались с территории Южной Кореи в сторону границы Кореи Северной, а после ее пересечения – сбрасывали пачки листовок антиправительственного содержания, Библии на корейском и прочую литературу вполне идеологического содержания.