Франция о решении США возобновить смертную казнь

Представитель МИД Франции заявил о постоянной позиции страны против смертной казни "везде и при любых обстоятельствах", комментируя решения федеральных властей США, и призвал все государства, применяющие это наказание, ввести на него мораторий.

Как передает РИА Новости, ранее министерство юстиции США сообщило, что федеральные власти страны планируют возобновить в середине июля смертную казнь после почти 20-летнего перерыва.

"Франция напоминает о своей постоянной оппозиции смертной казни везде и при любых обстоятельствах. Она по-прежнему привержена всеобщей отмене этого несправедливого, бесчеловечного и неэффективного наказания", - заявил на брифинге представитель французского МИД, отвечая на вопрос РИА Новости.