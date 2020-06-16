Индия и Китай развели войска после столкновений

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе, в результате которых скончались 20 индийских военных, передает телеканал NDTV заявление армии Индии.

"Индийские и китайские войска разошлись в районе долины Галван, где ранее произошло столкновение в ночь с 15 на 16 июня 2020 года. Семнадцать индийских военных, получивших серьезные ранения при исполнении долга во время столкновения и подвергшись воздействию низких температур в высокогорной местности, скончались от полученных ран, число скончавшихся достигло 20. Армия Индии привержена защите территориальной неделимости и суверенитета страны", - говорится в заявлении армии.

Ранее агентство ANI сообщило, что при столкновении пострадали 43 человека с китайской стороны - в это число включены погибшие и тяжелораненые.

Представитель армии Индии ранее сообщил, что в ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли.