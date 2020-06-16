Пашинян: карантин Армению не спасет

"Мы запрещаем человеку приходить на площадь Республики, а он идет в гости к соседям. На площади он защищен, поскольку там работают полицейские, они оштрафуют его при отсутствии маски", - сказал он, отметив, что к каждому полицейского приставить нельзя.

Премьер отметил, что при строгом карантине число инфицированных возрастало именно в результате таких добрососедских коммуникаций. "Людям было скучно не выходить в город, вот они и звали к себе соседей, пили вместе кофе", - поведал он.

"Беседки - самый большой очаг коронавируса на сей момент", - цитирует премьера Sputnik Армения.

В этой связи он настоятельно рекомендовал гражданам не посещать общественные места без масок.