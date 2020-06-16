Мадуро потребовал от Евросоюза "убраться куда подальше" от Венесуэлы

Европейскому союзу следует убраться куда подальше от Венесуэлы и не вмешиваться в ее дела, заявил президент страны Николас Мадуро, передает РИА Новости.

На встрече с поддерживаемой им Единой социалистической партией Венесуэлы (PSUV) он затронул тему предстоящих выборов в Национальную ассамблею. Во вторник Евросоюз выступил с осуждением решения Верховного суда Венесуэлы обновить состав Национального избирательного совета (CNE), заявив, что подобные решения "сокращают пространство для демократии в стране до минимума". В ЕС отметили, что независимый CNE, как и равные условия участия для всех политических партий, необходимы для "заслуживающего доверия избирательного процесса".

"Выборы, демократия, свобода! И чтобы никто не вмешивался в дела Венесуэлы! Поэтому я сделал заявление для ЕС: беспокойтесь о коронавирусе, беспокойтесь о расизме в ЕС, беспокойтесь об экономическом кризисе, не связывайтесь больше с Венесуэлой! Прочь от Венесуэлы, Европейский союз, хватит уже вашей колонистической точки зрения!" - воскликнул Мадуро.

"Венесуэла — это не задний двор! Европейский союз пусть уходит подальше! Я не буду говорить слово куда, потому что это детское время телевещания, убирайтесь к черту, мягко говоря", - добавил он.