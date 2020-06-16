Россия приступила к испытаниям вакцины от коронавируса

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета Минобороны России «Красная звезда».

Минздрав РФ разрешил проведение клинических исследований, а также согласовал количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских. Первой группе добровольцев введут новую вакцину в ближайшее время по завершении двухнедельной изоляции. Основная цель первого испытания — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.