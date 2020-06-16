Премьер Грузии о задержании россиянина: "Предотвращено тяжкое преступление"

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, говоря о задержании россиянина в Тбилиси, заявил, что в стране предотвращено тяжкое преступление, сообщает РИА Новости.

Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла на прошлой неделе, задержан россиянин за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках дела о подготовке заказного убийства. Ни обстоятельства задержания, ни имя задержанного не назывались, а указывались только его инициалы - В.Б. Ранее гендиректор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный - гражданин России по имени Васамбек Боков, он якобы планировал ликвидировать ведущего Георгия Габунию, нецензурно оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире летом 2019 года.

"В стране предотвращено совершение тяжкого преступления. Самая главная ответственность каждого члена правительства и правоохранительной системы - это максимально быстро расследовать подобную преступную деятельность против наших граждан, особенно против известного журналиста, и, следовательно, открыто предоставить информацию нашему населению", - заявил Гахария в интервью грузинскому Первому каналу.

По его словам, расследование является крайне важным особенно тогда, когда такие вопросы обычно используются для политических спекуляций оппозиции.

"Наша основная задача - это выявить полноценную картину того, что предотвратили наши правоохранители. Думаю, что сейчас необходимо успокоиться и дать возможность правоохранительной системе в кратчайшее время расследовать дело", - добавил премьер.