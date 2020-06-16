Мамед Эфендиев, Наиль Мехтиев, отдел экономики 02:03

Азербайджан готов к новым технологиям, инновациям. Эта мысль красной нитью пронизывает буквально все выступления президента Ильхама Алиева, что с удовлетворением воспринимается и общественностью. Потому, что слова главы государства не расходятся с делами. Это особенно заметно в энергетическом секторе. В том числе в сфере возобновляемой альтернативной энергии и энергосбережения. Так, в ходе недавней видеоконференции с генеральным исполнительным директором компании Signify (Philips Lighting) Эриком Рондолатом президент Ильхам Алиев коснулся вопроса установки в Баку LED ламп, благодаря которым будет сэкономлен большой объем энергии. И выразил удовлетворение тем, что все идет по графику. Вообще, переговоры были насыщены, стороны высказали много интересных фактов.

Наши улицы будут освещаться LED лампами Signify С самого начала отметим, что компания Signify (до 2018 года Philips Lighting) – разработчик светотехники и интегрированных систем освещения, а также известен в сфере оказании спектра услуг в области освещения. Компания является глобальным лидером продаж энергоэффективных светодиодных решений как в потребительском, так и профессиональном сегментах. Благодаря интеграции в «Интернет вещей» Signify превратила свет в инструмент, способный преображать дома, здания и городские пространства. И солидная команда Signify, оказывается, приезжала в страну в марте, а до конца сентября компания уже намерена реализовать первый этап, включающий тысячи новых ламп уличного освещения в Баку. Это охватит, в первую очередь, территории с неудовлетворительным состоянием освещения улиц. А после первого проекта намечается расширение совместной деятельности по охвату Баку и других городов. В настоящее время идет процесс оценки. А до этого компания уже установила систему освещения для обеспечения безопасности дорожного движения в Баку, реализовала в стране и ряд других проектов вместе с государственным и частным сектором. Стороны договорились также расширить сотрудничество в перспективе в области значительного повышения производительности в сельском хозяйстве. И не в одной какой-то сфере, а во всем аграрном секторе в целом. Обсуждения, в частности, касались сферы животноводства, птицеводства, земледелия, производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сокращения потребления воды, применения современных технологий в области сельского хозяйства и подготовки молодых кадров. Кроме того, глава государства полностью поддержал инициативу компании по «технологиям для оказания помощи в самозащите человечества». В частности, шла речь и о новых технологиях в сфере борьбы с коронавирусом. В последние годы международная общественность проявляет большой интерес к методам снижения энергопотребления при освещении. Это и понятно, 30% вырабатываемой энергии приходится на долю освещения, а потенциальная экономия применения энергоэффективных технологий составляет 75%-90%. Многие страны отказываются от ламп накаливания и переходят на новые технологии. Прогнозируется, что переход на LED–лампы позволит к 2025 году снизить расходы на освещение на 50%, снизив при этом на 20 млн тонн объем углеродных эмиссий в атмосферу ежегодно.

А по прогнозам «Global İndastry Analysts İnc.», рыночная стоимость в глобальном масштабе еще несколько лет назад составляла 40 млрд долларов. Да, беседа в формате видеоконференции состоялась обстоятельная, охватив возможность двустороннего взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах жизни. О каждом из обсуждаемых проектов можно много говорить. Но тут вспомнилось, что лет пять назад журналистская группа haqqin.az подготовила цикл материалов из Центра исследований в области высоких технологий при Министерстве связи и высоких технологий Азербайджана. Среди разработок небольшой группы ученых-энтузиастов, в частности, говорилось и о LED–лампе нового поколения, предназначенных как раз для освещения бакинских улиц с целью значительной экономии электроэнергии. А была и азербайджанская версия Возьмем, скажем, центральные улицы Баку. Сколько осветительных приборов вдоль каждой из них – десятки, сотни? А в целом, наверное, десятки тысяч. Во всяком случае, на каждом осветительном столбе висят по два шара с 400-ваттной (или 250-ваттной) лампой накаливания внутри каждого. Эти лампы имеют серьезный недостаток – съедают много электроэнергии (на каждый столб приходится по 800 ватт) и быстро выходят из строя, то есть перегорают. И вот группа специалистов центра во главе с доктором физико-математических наук, выпускником Сорбонского университета Расимом Джаббаровым разработала LED – лампу нового поколения, которая на 70% экономнее привычных ламп накаливания при такой же яркости. То есть, вместо 800 вт (на каждом столбе) они потребляли бы всего 150 вт. В денежном выражении, к сожалению, экономию никто выразить тогда не смог, так как никто не знал количество действующих фонарей в городе. Но ясно было и так, что измеряться она будет в миллионах манатов. А если еще учитывать короткий срок эксплуатации ламп накаливания… Вместо вольфрамовой нити накаливания здесь небольшой чип, на который нанесены специальные элементы и покрытия, собственно и составляющие суть применяемой нанотехнологии. Эти чипы с «приправами» светятся при небольших напряжениях, а если на них еще надеты привычные стеклянные шары особой разработки, то и яркость новой лампы, и ее эффективность еще более повышаются. И если чипы закупаются за границей, так как в стране не налажено их производство, то все остальные секретные покрытия, позволяющие им ярко светиться при небольшом напряжении, изготовлены и нанесены в физической лаборатории центра. И выходит из строя такая конструкция крайне редко, хотя внешне эти лампы в готовом виде мало чем отличаются от обычных.