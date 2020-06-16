Президент обсудил с Signify установку LED ламп в Баку… А проект азербайджанских ученых давно на столе у чиновников наша аналитика
Азербайджан готов к новым технологиям, инновациям. Эта мысль красной нитью пронизывает буквально все выступления президента Ильхама Алиева, что с удовлетворением воспринимается и общественностью. Потому, что слова главы государства не расходятся с делами. Это особенно заметно в энергетическом секторе. В том числе в сфере возобновляемой альтернативной энергии и энергосбережения.
Так, в ходе недавней видеоконференции с генеральным исполнительным директором компании Signify (Philips Lighting) Эриком Рондолатом президент Ильхам Алиев коснулся вопроса установки в Баку LED ламп, благодаря которым будет сэкономлен большой объем энергии. И выразил удовлетворение тем, что все идет по графику. Вообще, переговоры были насыщены, стороны высказали много интересных фактов.
Наши улицы будут освещаться LED лампами Signify
С самого начала отметим, что компания Signify (до 2018 года Philips Lighting) – разработчик светотехники и интегрированных систем освещения, а также известен в сфере оказании спектра услуг в области освещения. Компания является глобальным лидером продаж энергоэффективных светодиодных решений как в потребительском, так и профессиональном сегментах. Благодаря интеграции в «Интернет вещей» Signify превратила свет в инструмент, способный преображать дома, здания и городские пространства.
И солидная команда Signify, оказывается, приезжала в страну в марте, а до конца сентября компания уже намерена реализовать первый этап, включающий тысячи новых ламп уличного освещения в Баку. Это охватит, в первую очередь, территории с неудовлетворительным состоянием освещения улиц. А после первого проекта намечается расширение совместной деятельности по охвату Баку и других городов. В настоящее время идет процесс оценки. А до этого компания уже установила систему освещения для обеспечения безопасности дорожного движения в Баку, реализовала в стране и ряд других проектов вместе с государственным и частным сектором.
Стороны договорились также расширить сотрудничество в перспективе в области значительного повышения производительности в сельском хозяйстве. И не в одной какой-то сфере, а во всем аграрном секторе в целом. Обсуждения, в частности, касались сферы животноводства, птицеводства, земледелия, производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сокращения потребления воды, применения современных технологий в области сельского хозяйства и подготовки молодых кадров. Кроме того, глава государства полностью поддержал инициативу компании по «технологиям для оказания помощи в самозащите человечества». В частности, шла речь и о новых технологиях в сфере борьбы с коронавирусом.
В последние годы международная общественность проявляет большой интерес к методам снижения энергопотребления при освещении. Это и понятно, 30% вырабатываемой энергии приходится на долю освещения, а потенциальная экономия применения энергоэффективных технологий составляет 75%-90%. Многие страны отказываются от ламп накаливания и переходят на новые технологии. Прогнозируется, что переход на LED–лампы позволит к 2025 году снизить расходы на освещение на 50%, снизив при этом на 20 млн тонн объем углеродных эмиссий в атмосферу ежегодно.
А по прогнозам «Global İndastry Analysts İnc.», рыночная стоимость в глобальном масштабе еще несколько лет назад составляла 40 млрд долларов.
Да, беседа в формате видеоконференции состоялась обстоятельная, охватив возможность двустороннего взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах жизни. О каждом из обсуждаемых проектов можно много говорить. Но тут вспомнилось, что лет пять назад журналистская группа haqqin.az подготовила цикл материалов из Центра исследований в области высоких технологий при Министерстве связи и высоких технологий Азербайджана. Среди разработок небольшой группы ученых-энтузиастов, в частности, говорилось и о LED–лампе нового поколения, предназначенных как раз для освещения бакинских улиц с целью значительной экономии электроэнергии.
А была и азербайджанская версия
Возьмем, скажем, центральные улицы Баку. Сколько осветительных приборов вдоль каждой из них – десятки, сотни? А в целом, наверное, десятки тысяч. Во всяком случае, на каждом осветительном столбе висят по два шара с 400-ваттной (или 250-ваттной) лампой накаливания внутри каждого. Эти лампы имеют серьезный недостаток – съедают много электроэнергии (на каждый столб приходится по 800 ватт) и быстро выходят из строя, то есть перегорают. И вот группа специалистов центра во главе с доктором физико-математических наук, выпускником Сорбонского университета Расимом Джаббаровым разработала LED – лампу нового поколения, которая на 70% экономнее привычных ламп накаливания при такой же яркости. То есть, вместо 800 вт (на каждом столбе) они потребляли бы всего 150 вт. В денежном выражении, к сожалению, экономию никто выразить тогда не смог, так как никто не знал количество действующих фонарей в городе. Но ясно было и так, что измеряться она будет в миллионах манатов. А если еще учитывать короткий срок эксплуатации ламп накаливания…
Вместо вольфрамовой нити накаливания здесь небольшой чип, на который нанесены специальные элементы и покрытия, собственно и составляющие суть применяемой нанотехнологии. Эти чипы с «приправами» светятся при небольших напряжениях, а если на них еще надеты привычные стеклянные шары особой разработки, то и яркость новой лампы, и ее эффективность еще более повышаются. И если чипы закупаются за границей, так как в стране не налажено их производство, то все остальные секретные покрытия, позволяющие им ярко светиться при небольшом напряжении, изготовлены и нанесены в физической лаборатории центра. И выходит из строя такая конструкция крайне редко, хотя внешне эти лампы в готовом виде мало чем отличаются от обычных.
По словам ученого, эта разработка центра уже тогда приглянулась энергетикам и хозяйственникам. Пилотный проект успешно прошел испытания на одной из улиц Шеки. Извилистая и узкая улица этого города, на которой и столбы-то видны не отовсюду, была выбрана не совсем удачно, но проект себя оправдал. Уже через неделю энергетики определили уровень экономии электроэнергии – 70%. Воодушевленные нанотехнологи, не ожидая указаний, сделали и следующий шаг – разработали и представили в Министерство связи и высоких технологий ТЭО для строительства первого в стране завода по производству LED ламп. Но дальше проекта дело, к сожалению, продвигалось медленно, хотя такой завод при относительно небольших затратах (около 10 млн манатов) мог бы приносить многомиллионные прибыли ежегодно. Экономия только на одном уличном освещении в Баку с лихвой окупила бы все затраты в самые короткие сроки. И это привлекало внимание.
Азербайджан обладает значительным потенциалом по энергосбережению и снижению выбросов в атмосферу тепличных газов. Развитие экономики страны вызывает необходимость и роста энергопотребления, расходуемого на освещение. Поэтому внедрение в общую систему освещения схем с малой энергоемкостью является основным приоритетом правительства. И, наконец, производство LED ламп заложило бы основу промышленности твердотельного освещения.
Проект остался на бумаге, а жаль
Да, идею исследователей подхватили и предприниматели. Центр исследований в области высоких технологий и ООО İnvestkom LTD составили стратегический план действий для производства LED ламп разных мощностей. Были подготовлены соответствующие документы, разработаны технико-экономические обоснования, выбран устраивающий стороны участок – на острове Пираллахи. Кстати, участок готово было выделить Министерство связи и высоких технологий на отведенной ему территории Парка высоких технологий.
Выгода видна была невооруженным глазом. Освещение проспектов и улиц 400-ваттными лампами накаливания обходится слишком дорого. При действующем тарифе в 6 гяпик за 1 кВт/час одна такая лампа использует за ночь (в среднем 10 часов) электроэнергию на 24 гяпик. В перерасчете на месяц это составит 7,2 маната. А для заменяющей ее по всем параметрам 75-ваттной LED лампы эти показатели составят 4,5 гяпик и 1,35 маната соответственно. Как видно, в расчете на одну лампу экономия составляет 5,85 маната в месяц, а для тысячи ламп это составит 5850 манатов. Таким образом, для освещения только улиц городов страны новинка сулила экономию в 5-6 раз. И когда речь идет о миллионах, это, поверьте, совсем немало.
На проектируемом мини производстве намечалось выпускать по 2500-3000 LED ламп. Их образцы прошли испытания, доказав соответствие всем параметрам электро-оптического освещения. Разработка Центра позволяла устанавливать их на действующих опорах без замены корпусов, дополнительных приспособлений и расходов. Было решено привлечь к работе специалистов и экспертов специализированной на полном цикле производства LED ламп немецкой компании Osram и известной тайваньской компании Full Sun.
Но на этом все движения вокруг проекта завершились. То ли свалившийся на страну глубокий экономический кризис помешал его дальнейшему продвижению, то ли последовавшие вскоре пертурбации в Министерстве связи и высоких технологий… Правда, творческая группа, с трудом собранная Севдой Абдуллаевой, продолжает еще ждать. Но годы идут, а надежды с каждым годом убавляются. А недавние переговоры главы государства с генеральным исполнительным директором компании Signify (пусть и в формате видеоконференции), думается, и вовсе поставили точку в этой затянувшейся истории.
В любом случае Азербайджан переводит уличное освещение на LED лампы, и это заслуживает одобрения. Жаль просто, что это сделает иностранная компания, а не местные специалисты. Ведь при удобном стечении обстоятельств Азербайджан сам мог бы не только производить, но и экспортировать экономные лампы, а может даже и технологии. Но годы шли, а у наших чиновников руки никак не доходили до изучения и оценки разработанного нашими же специалистами проекта. А время не ждало, и глава государства принял свое решение.