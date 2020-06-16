Сообщение Центробанка о том, что общий дефицит платежного баланса Азербайджана в I квартале текущего года составил 1 млрд 343,5 млн долларов, встревожил многих экспертов. Дело в том, что платежный баланс страны давно уже утвердился в плюсовой зоне. К примеру, за тот же период прошлого года профицит платежного баланса составлял 2 млрд 019,3 млн долларов. Грубо говоря, в страну за квартал поступило почти на 1,5 млрд долларов меньше, чем было вывезено из нее. И если профицит счета текущих операций еще сохранился, хотя и снизился значительно, то многие статьи ушли из плюсовой зоны в минусовую. Многие объясняют сложившуюся ситуацию со снижением экспорта и ростом импорта.

Платежный баланс – один из основных финансовых документов страны, по которой можно судить о состоянии ее экономики в целом. Он показывает движение денежных средств в виде платежей из нашей страны в другие и обратно. То есть, данный документ характеризует соотношение сумм платежей, произведенных Азербайджаном за границей в течение первого квартала, и поступивших в страну в течение того же периода. В отличие от внешнеторгового оборота платежный баланс учитывает не только объем и сумму экспорта и импорта товаров, но и многие другие экономические факторы. Поэтому к нему и больше присматриваются.

Наибольшую тревогу экспертов вызывает как раз счет текущих операций платежного баланса, который по итогам I квартала текущего года составил 643,6 млн долларов или 6% ВВП Азербайджана (10,777 млрд долларов). Вроде бы солидный запас, измеряемый сотнями миллионов долларов, не дает повода для волнений. Но достаточно вспомнить, что год назад профицит счета текущих операций платежного баланса страны составил 1 млрд 602,7 млн долларов. То есть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года профицит значительно сократился - в 2,5 раза, а это уже нормальным явлением никак не назовешь.

Но, сразу отметим, что все это было ожидаемо. Более того, в доверительных беседах высокопоставленные чиновники страны признавались, что готовы и к худшим показателям. А ведь и действительно, на фоне существенного спада глобальной экономики, задыхающейся в объятиях невиданных санкций, торговых и валютных войн, которые еще больше обострились в связи с обрушившейся на мир пандемией, ожидать лучших результатов было нельзя. Даже по нефтегазовому сектору счет текущих операций снизился на 0,6 млрд долларов или 19,2% и составил 2,4 млрд долларов. Средняя цена на нефть за квартал составила 57,6 доллара за баррель против 61,9 доллара годом ранее. Спад на 28,4% (0,4 млрд долларов) наблюдается и ненефтяном секторе, составившем всего 1,8 млрд долларов. Правда, пока профицит в нефтегазовом секторе позволил покрыть дефицит в ненефтяном секторе.

По итогам первого квартала объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 7,1 млрд долларов, профицит страны во внешней торговле составил 1,9 млрд долларов (спад на 24,7%). При этом 13% объема внешнеторгового оборота пришлось на страны СНГ, 87% - на страны дальнего зарубежья. А ведь именно страны СНГ выступали традиционными покупателями товаров ненефтяного сектора, а с Россией в конце прошлого года прогнозировалось довести объем внешней торговли чуть ли не до 1 млрд долларов в квартал. А Баку и Москва, как известно, энергоресурсами друг с другом не торгуют.

По факту же львиная доля экспорта пришлась на долю нефтегазового сектора. В структуре экспорта, общий объем которого составил 4,5 млрд долларов (спад на 6%), нефтегазовый экспорт составил 4,1 млрд долларов (спад на 6,9%). При этом непосредственный экспорт нефти и нефтепродуктов составил 3,3 млрд долларов, из них экспорт нефти составил 3,2 млрд долларов. Для сравнения отметим, что в структуре импорта, объем которого составил 2,6 млрд долларов (рост на 14,6%), на потребительские товары пришлось 1,1 млрд долларов, из них 352 млн долларов – на продовольственные товары. Импорт же оборудования и специальных товаров за квартал составил 184,4 млн долларов или 7,1% всего импорта, что говорит о почти полном застое в реальной экономике.

И уже в который раз приходится повторять: наибольший рост наблюдается в импорте легковых автомобилей. Даже в условиях глобального кризиса этот вид импорта возрос на 52%. Если, скажем, рост импорта металла, бумажных и древесных изделий как-то еще можно понять, то автомобильная болезнь азербайджанцев просто не объяснима. Весь мир в предчувствии ограничительных мер сократил производство и покупку автомобилей, а Азербайджан увеличил вдвое. Уж не эти ли машины сегодня штрафует ГАИ за нарушения карантинного режима - раз купил, то и ездить надо.

Наиболее уязвимой статьей платежного баланса Азербайджана традиционно является баланс услуг, он всегда исполняется с дефицитом. Если общий объем услуг Азербайджана с иностранными государствами составил 2,2 млрд долларов, то на долю оказанных азербайджанскими резидентами иностранным смежникам (нерезидентам) пришлось лишь 0,7 млрд долларов. В результате дефицит в балансе услуг возрос в 1,7 раза и составил 0,8 млрд долларов. Причем, основная часть этого дефицита пришлась на долю нефтегазового сектора – 634,3 млн долларов.

Чтобы не утомлять читателя, ограничимся лишь транспортными и туристическими услугами, которые в последние годы получили особое развитие в стране. 30% оборота взаимных услуг приходится на транспорт. Общая стоимость транспортных услуг составляет 681 млн долларов. При этом азербайджанские резиденты оказали транспортные услуги нерезидентам на 295 млн долларов, а 386 млн долларов – объем услуг, оказанных азербайджанским резидентам. А взаимные туристические услуги снизились на 18% и составили 549 млн долларов. За квартал экспорт по туристическим услугам (267,4 млн долларов) снизился в 2,3, и образовался дефицит в 14,3 млн долларов. Число выехавших за рубеж азербайджанских граждан за квартал сократилось на 23%, а въезжающих в страну – на 15%.

Да, 2020 год выдался для глобальной экономики неудачным. Внешний климат воздействовал и на азербайджанскую экономику. В частности снизились показатели основных статей платежного баланса. Многие эксперты-паникеры вновь заговорили о девальвации маната, мол, он долго не выдержит такого давления, показатели второго квартала обещают стать еще ниже. Но, как сообщили ранее haqqin.az в Центробанке, Азербайджан готов и к более худшей ситуации (пессимистический вариант), когда среднегодовая цена на нефть составит 30 долларов за баррель, а дефицит платежного баланса увеличится еще на миллиард-другой долларов.

Уверены в перспективе азербайджанской экономики и иностранные инвесторы. Прямые иностранные инвестиции в экономику страны в I квартале составили 1,2 млрд долларов против 808,7 млн долларов год назад. Инвесторы – народ расчетливый, если они увеличили объем своих вложений в страну на 48,4%, значит просчитали все варианты. Правда, 80% этих инвестиций вложено в нефтегазовый сектор. Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прямые иностранные инвестиции в эту сферу снизились на 4%, а в ненефтяной сектор - возросли на 87,2%.

Одним словом, экономика Азербайджана, конечно, переживает не лучшие дни. Но даже в нынешнем виде она выглядит куда лучше, чем экономики других стран, в том числе и самых развитых. Но что ее ждет даже в ближайшей перспективе сказать трудно. Правда, первая волна пандемии коронавируса уже пошла на спад, что сулит глобальной экономике оживление. Но с новой силой растут и претензии великих держав друг к другу. В то же время экономика, в том числе и азербайджанская, должна развиваться, она не может долгое время топтаться на месте. И это, скорее всего, произойдет уже скоро.