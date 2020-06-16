Лев Аскеров, автор haqqin.az 02:46

Блажен, кто посетил сей мир В его минуты роковые!.. (Фёдор Тютчев) «Минуты роковые»… Это, пусть многозначный, но всего-навсего, лишь поэтический образ. На самом же деле это никакие ни минуты, и ни месяцы, и ни годы. Это, в сравнении с вечностью, едва заметный путь тяжелейших испытаний, которые, волею небес, обрушиваются на человечество. Обрушиваются, чтобы мы, люди, столкнувшись с ними, могли если не познать самих себя, то хотя бы, наконец, уловить, отнюдь, неземной смысл, нашего Бытия. Это, если хотите, миг между нашим прошлым и будущим. Миг, который выпадает на долю почти каждого поколения людей и в схватке с которым рождается наше обновление. А цена ему - победа. И, как поётся в известной песне - «Одна на всех! Мы за ценой не постоим!» Но речь сейчас не о тех жутких временах, когда с неба, утюжа вместе с людьми города и села, сыпались бомбы. Мы не о тех бойцах, что сквозь шквал пуль шли в атаку на врага. Тот враг имел плоть и кровь, а этот, что вдруг навалился на нас с вами, совершенно невидим. Невидим для нас, обывателей, но не для медицинских работников. Тихого убийцу, распознанного ими, они нарекли вирусом COVID-19. Человек с ружьём ему не страшен. И танк ему нипочём. В схватку с ним вступил человек самой мирной профессии.

- Врач! Воин в белом халате! В руках у него не автомат Калашникова, не огнемёт и не бронетранспортёр. У него лишь кареты скорой помощи, больничные палаты, автомобили, оборудованные мощными дезинфицирующими устройствами, медикаменты, аппараты искусственного дыхания и, самое главное, что для COVID-19 пострашнее огнемёта – всемерная поддержка главы государства, создавшего при правительстве, чутко реагирующий на все запросы врачей, Оперативный штаб. Ведь все они, от санитарки до министра, оказались на самом переднем крае, развернувшейся по стране схватке со смертоносным вирусом. Теперь исход поединка во многом и в основном зависел от них. От их профессионального мастерства и гражданской позиции. Они все, как говорится, добровольно обрекли себя на военное положение. Ни шагу из клиник. Всегда рядом с больным. И, поступающая в эти дни от них в Оперативный штаб информация, один к одному напоминает Сводки с фронтов времён Отечественной войны. Именно с фронтов, поскольку чёткой линии, что обычно генералитетом отмечалось на картах боевых действий, обозначить было невозможно. Вот некоторые из них 28 февраля. Сообщение Министерства здравоохранения республики, созданному президентом Ильхамом Алиевым общегосударственному Оперативному штабу. «Ставим вас в известность о первом случае заражения COVID-19. Им стал гражданин России, приехавший в Баку из Ирана, где эпидемия означенного вируса имеет едва ли не тотальный характер и, по существу, вышел из под контроля… Находившиеся с ним в контактах выявляются, изолируются и находятся под постоянным врачебным контролем… Испытываем дефицит крайне необходимых медицинских масок, перчаток, аппаратов искусственного дыхания и дезинфицирующих средств и оборудования…» …13 марта. Минздрав – Оперативному штабу. Предписания Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), объявившего всепланетную пандемию, строго и неукоснительно соблюдаются. Однако, количество больных, в связи с тем, что открыты границы с Ираном и РФ, идёт по нарастающей. Из 65-ти зафиксированных случаев заражения, 21 приходится на тех, кто побывал в Иране и 11, прибывших из Москвы. Летальный исход у пятерых пациентов. 18 выписаны в удовлетворительном состоянии. Особо отмечаем, что последние, являются латентными (скрытными) переносчиками вируса. Поэтому просим жёстких изоляционных и карантинных мер… Нехваток медицинских препаратов и больничных коек, практически, не испытываем. На сегодняшний день, по указанию президента из-за рубежа импортировано и поступило к нам три десятка специальных машин, оборудованных мощными дезинфицирующими механизмами. Они уже задействованы и обрабатывают улицы и известные места людских скоплений в Баку, Гяндже, Мингечауре и в приграничной Ленкорано-Астаринской зоне… Получены также нами несколько сотен специальной одежды для медперсонала, которые, в постоянном режиме, находятся в свих клиниках… Доставленные нами свыше сотни импортных аппаратов искусственного дыхания распределены и ныне действуют во всех районах республики… Дезинфицирующие средства поступают в полном объёме…. Бригада врачей контролирует возведение предприятия по изготовлению собственных, а не завозимых медицинских масок, дабы они соответствовали всем санитарно-эпидемиологическим требованиям…