В бой идут одни врачи ко дню медработника
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!.. (Фёдор Тютчев)
«Минуты роковые»… Это, пусть многозначный, но всего-навсего, лишь поэтический образ. На самом же деле это никакие ни минуты, и ни месяцы, и ни годы. Это, в сравнении с вечностью, едва заметный путь тяжелейших испытаний, которые, волею небес, обрушиваются на человечество. Обрушиваются, чтобы мы, люди, столкнувшись с ними, могли если не познать самих себя, то хотя бы, наконец, уловить, отнюдь, неземной смысл, нашего Бытия. Это, если хотите, миг между нашим прошлым и будущим. Миг, который выпадает на долю почти каждого поколения людей и в схватке с которым рождается наше обновление. А цена ему - победа. И, как поётся в известной песне - «Одна на всех! Мы за ценой не постоим!»
Но речь сейчас не о тех жутких временах, когда с неба, утюжа вместе с людьми города и села, сыпались бомбы. Мы не о тех бойцах, что сквозь шквал пуль шли в атаку на врага. Тот враг имел плоть и кровь, а этот, что вдруг навалился на нас с вами, совершенно невидим. Невидим для нас, обывателей, но не для медицинских работников. Тихого убийцу, распознанного ими, они нарекли вирусом COVID-19. Человек с ружьём ему не страшен. И танк ему нипочём. В схватку с ним вступил человек самой мирной профессии.
- Врач! Воин в белом халате! В руках у него не автомат Калашникова, не огнемёт и не бронетранспортёр. У него лишь кареты скорой помощи, больничные палаты, автомобили, оборудованные мощными дезинфицирующими устройствами, медикаменты, аппараты искусственного дыхания и, самое главное, что для COVID-19 пострашнее огнемёта – всемерная поддержка главы государства, создавшего при правительстве, чутко реагирующий на все запросы врачей, Оперативный штаб. Ведь все они, от санитарки до министра, оказались на самом переднем крае, развернувшейся по стране схватке со смертоносным вирусом. Теперь исход поединка во многом и в основном зависел от них. От их профессионального мастерства и гражданской позиции. Они все, как говорится, добровольно обрекли себя на военное положение. Ни шагу из клиник. Всегда рядом с больным. И, поступающая в эти дни от них в Оперативный штаб информация, один к одному напоминает Сводки с фронтов времён Отечественной войны. Именно с фронтов, поскольку чёткой линии, что обычно генералитетом отмечалось на картах боевых действий, обозначить было невозможно. Вот некоторые из них
28 февраля. Сообщение Министерства здравоохранения республики, созданному президентом Ильхамом Алиевым общегосударственному Оперативному штабу. «Ставим вас в известность о первом случае заражения COVID-19. Им стал гражданин России, приехавший в Баку из Ирана, где эпидемия означенного вируса имеет едва ли не тотальный характер и, по существу, вышел из под контроля… Находившиеся с ним в контактах выявляются, изолируются и находятся под постоянным врачебным контролем… Испытываем дефицит крайне необходимых медицинских масок, перчаток, аппаратов искусственного дыхания и дезинфицирующих средств и оборудования…»
…13 марта. Минздрав – Оперативному штабу. Предписания Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), объявившего всепланетную пандемию, строго и неукоснительно соблюдаются. Однако, количество больных, в связи с тем, что открыты границы с Ираном и РФ, идёт по нарастающей. Из 65-ти зафиксированных случаев заражения, 21 приходится на тех, кто побывал в Иране и 11, прибывших из Москвы. Летальный исход у пятерых пациентов. 18 выписаны в удовлетворительном состоянии. Особо отмечаем, что последние, являются латентными (скрытными) переносчиками вируса. Поэтому просим жёстких изоляционных и карантинных мер… Нехваток медицинских препаратов и больничных коек, практически, не испытываем. На сегодняшний день, по указанию президента из-за рубежа импортировано и поступило к нам три десятка специальных машин, оборудованных мощными дезинфицирующими механизмами. Они уже задействованы и обрабатывают улицы и известные места людских скоплений в Баку, Гяндже, Мингечауре и в приграничной Ленкорано-Астаринской зоне… Получены также нами несколько сотен специальной одежды для медперсонала, которые, в постоянном режиме, находятся в свих клиниках… Доставленные нами свыше сотни импортных аппаратов искусственного дыхания распределены и ныне действуют во всех районах республики… Дезинфицирующие средства поступают в полном объёме…. Бригада врачей контролирует возведение предприятия по изготовлению собственных, а не завозимых медицинских масок, дабы они соответствовали всем санитарно-эпидемиологическим требованиям…
… 26 марта. Минздрав – Оперативному штабу. …Понимая значимость решающей роли личного состава национального здравоохранения в борьбе с пандемией, мы в течении двух недель под сложившуюся Чрезвычайную и, возможно, длительную ситуацию, реструктуризировали все имеющиеся в нашем распоряжении возможности, а также приданные нам правительством здания и помещения... Клиники, больницы, диспансеры и все медучреждения, без всякого на то приказа сверху, а по энтузиазму отказались от нормированности рабочего дня. Подстанции скорой помощи оперативным образом отзываются на каждый вызов. «Во чтобы то ни стало – спасать людей и одолеть вирус!» - таков неписанный, но реально действующий девиз всех коллективов медучреждений… В связи с этим, в настоящем Донесении, к сведению Президента и Правительства, считаем нужным сообщить, что, работая в архи напряженной обстановке, наши сотрудники с гневным негативом воспринимают, так сказать, сочувственные слова: «Вы работаете на износ!». Они же в ответ парируют: «Мы работаем, как положено медикам работать в условиях военного положения»…
И вот совершенно свежее донесение, датированное 15 июня.
…Благодаря жёстким изоляционным и карантинным мерам предпринятыми правительством, число заражённых COVID-19 составило 4256 человек. Оно по нашим прогнозам могло быть на 10 порядков выше. Скончалось за истекший период 18 больных, из коих, заметим, шесть медицинские работники, находившиеся с заражёнными в непосредственном контакте... Очевидна положительная динамика в излечении. Смертность от короновируса кардинально ниже общего среднестатистического показателя летальности в стране за последние 15 лет. Однако, нельзя исключать, уже набирающей силы повторной волны этой заболеваемости. А потому просим поддержать нас и усилить режим изоляции…
Тут, признаться, мы забежали далеко вперед. До того, как в этом донесении появилась строчка - Очевидна положительная динамика…- сотрудники haqqin.az в начале апреля и в середине мая, в самый пик разбушевавшегося вируса, побывали рейдами в Астаринском, Массалинском, Геранбойском и Сальянском районах, а также в городах Гянджа, Али Байрамлы, Мингечаур, Шеки и Евлах. Нас всех поразил высокий градус врачебной ответственности.
- Мы днём и ночуем на работе, - улыбаясь сквозь маску говорит врач Шекинской городской больницы Захра ханум. – На войне, как на войне. Казарменное положение. Правда добровольное. Я уж месяц с лишним не была дома. Не потому, что ехать туда далековато – целых 10 км., а потому, Боже упаси, кого по пути ненароком передам эту тварь COVID-19… За полчаса до вашего прихода сюда, во двор больницы, пришёл муж с дочкой-студенткой. Я с ними разговаривала со второго этажа. Даже не разговаривала, а гнала их отсюда… «Зачем так рисковать!» - кричала я им… Мы делаем всё, чтобы спасти людей. «Главное – люди!» - сказал наш Главнокомандующий…
- Главнокомандующий?! – с удивлением, уставившись на врача, переспрашиваем мы.
- Да, Главнокомандующего! – повторяет она. – Нашего Президента. Вспомните, что он сказал, когда всё ещё начиналось. Мы его слова запомнили назубок…«У нас было два варианта. Первый – защита жизни и здоровья людей, а второй – приоритет спасения экономики. Мы выбрали защиту жизни людей!»
Чуть замявшись, Захра ханум добавила:
- Мы все отстаиваем вариант Первый.
Эти проникновенно и искренне произнесённые слова доктора Шекинской больницы Захры ханум никак нами забыться не могли. И сегодня, в День праздника Медицинского работника, они сверкнули с особой значимостью. Врачи утверждают Жизнь! А мы, редакция haqqin.az от имени нашей многотысячной аудитории читателей, благодарим всех, от санитарки до министра здравоохранения, за самоотверженное отстаивание варианта Первого. Всех вам благ и здоровья! С праздником!
Честь и Слава тем людям в белых халатах, кто в схватке с COVID-19 сложил свои головы и тем, кто рискуя жизнью, продолжает его теснить.