ВОЗ: в лечении коронавируса совершен научный прорыв

«Это первый препарат, который показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка», — сказал Гебрейесус на совещании в Женеве.

По предварительным данным, применение дексаметазона показало снижение смертности среди пациентов на ИВЛ на одну треть, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, на 20%.

«Поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв», — добавил директор ВОЗ.

Дексаметазон — это стероид, который используется с 60-х годов прошлого века как противовоспалительное средство. Его применяют, в том числе, в онкологии. Организация отмечает, что положительный эффект от стероида наблюдался только у пациентов с тяжелым течением болезни. Пока что исследователи из Оксфордского университета раскрыли предварительные результаты применения препарата. В ближайшее время ВОЗ ждет полного отчета, чтобы обновить свои рекомендации по лечению COVID-19.