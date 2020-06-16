Звездная возможность от Mercedes-Benz
Генеральное представительство Daimler AG по автомобилям Mercedes-Benz в Азербайджане - компания "АвтоКапитал Азербайджан" предлагает воспользоваться самым жарким предложением этого лета и приобрести Mercedes-Benz E-Class с преимуществом до 5%.
Количество автомобилей ограничено. Данная специальная цена действительна с 15 июня по 15 июля 2020 года.
Для покупки автомобиля обратитесь в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:
Autostar Kaukasus
Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976
Abşeron Avtomobil Mərkəzi
Тел.: + 994 12 347 78 00