Коронавирус научились диагностировать без тестов

Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом. Препринт исследования опубликован в журнале Chest.

В рамках изучения проблемы специалистами был проведен анализ историй болезни порядка 12 тысяч пациентов с COVID-19. На основании исследования были выделены закономерности, объясняющие методы эффективной защиты от коронавируса. Медики выявили 16 препаратов и три комбинации лекарственных средств, которые могут использоваться при лечении и профилактике коронавируса.

«Например, наши исследования показали, что мелатонин снижает риск получения положительного результата тестирования на COVID-19», — рассказал возглавляющий исследование доктор Майкл Каттан.

Также оказалось, что получившие пневмококковую вакцину и вакцину против гриппа имеют более высокий риск заражения, чем не прошедшие вакцинацию люди. Специалисты подчеркнули, что их выводы нуждаются в дополнительной проверке.

«Наши выводы подтвердили несколько факторов риска, например, что пожилые мужчины более других социальных групп подвержены заболеванию коронавируса», — заметил Каттан. Ученый рассказал о нескольких «интересных» корреляций, которые, однако, не дают причинно-следственных связей и нуждаются в апробации.