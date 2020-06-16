Вещий сон сделал мужчину миллионером

Житель пригорода Мельбурна, штат Виктория, Австралия, утверждает, что вещий сон сделал его миллионером. Об этом сообщается на сайте The Lott.

Австралиец купил лотерейный билет розыгрыша TattsLotto, состоявшегося 13 июня, и забыл о нем. «Это было так странно! — рассказывает он. — В ночь на воскресенье мне приснилось, что я выиграл в лотерее, а денежный приз потратил на благоустройство сада для своей семьи».

Утром он проснулся и пересказал жене свой сон. Она тут же спросила, проверил ли он свой билет. «Я напрочь забыл о нем», — подчеркнул он.

«Я посмотрел выигрышную комбинацию в приложении и стал сверять ее с моим билетом. Когда я обвел на билете шестое число, я подумал, что мог ошибиться. Я проверил, а потом перепроверил снова, — вспоминает он. — Только тогда я осознал, что мой сон оказался вещим!» Сумма приза составила 1,2 миллиона австралийских долларов.