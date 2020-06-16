Турция возвращается к масочному режиму

Власти Турции вновь ввели обязательное ношение медицинских масок в общественных местах в 42 из 81 провинции. Об этом сообщает Associated Press.

"Наши санитарно-эпидемиологические комитеты в провинциях продолжают принимать решения, которые направлены на снижение рисков распространения коронавирус. Особенно в городах, где наблюдается увеличение случаев инфицирования", - сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

В остальных провинциях жители обязаны носить маски в общественном транспорте, в магазинах, а также торговых центрах. Им также рекомендуют придерживаться социального дистанцирования.

В последние дни в Турции наблюдается рост заболеваемости коронавирусом после возобновления работы кафе, ресторанов, спортзалов, парков, пляжей и музеев, а также снятия ограничений на междугородные поездки. 16 июня в стране было выявлено 1 467 новых инфицированных и 17 умерших.