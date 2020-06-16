Коронавирус в Украине: антирекорд заболевших и умерших

В Украине за сутки коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек, сообщает издание Gordonсо ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 33 234. За последние 24 часа жертвой инфекции стал 31 пациент, всего от коронавируса скончались 943 человека.

Издание отмечает, что и суточный прирост новых больных, и число жертв за сутки – новые антирекорды для Украины.