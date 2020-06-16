Забит Самедов выбран лицом и официальным представителем австрийского бренда
Вчера в Баку Бизнес Центре прошла церемония подписания контракта, где знаменитый кикбоксер Забит Самедов стал официальным амбассадором торговый марки Berg. Забит Самедов будет лицом нового продукта компании Berg под названием Berg Glucose.
Отметим, что Berg Glucose является первым на рынке Азербайджана продуктом, который ассоциирует здоровый образ жизни, включая в себе комплекс витаминов, железо и натуральный лимонный сок.
По словам кикбоксера, «правильный выбор, здоровый образ, сила и умение двигаться к победе - это то, что объединяет меня и мой выбор этого продукта».
Забит Самедов также заметил, что впереди много интересного в рамках проекта с Berg Glucose. Отвечая на вопросы, он также посоветовал всем отдавать предпочтение продуктам, в которых есть витамины и другие компоненты для укрепления иммунной стстемы, быть крепким в любых условиях жизни.
Лозунгом Berg Glucose стал «Будь крепким».