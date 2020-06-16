COVID-19 не отступает: в Китае растет число заболевших

В Китае за прошедшие сутки подтверждено 55 новых случаев коронавируса, 11 из них протекают бессимптомно, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР.

Согласно информации, 37 из всех новых случаев выявлены в Пекине, передает Росбалт.

Накануне в стране было зарегистрировано 46 новых случаев, большая часть из них также в Пекине. Столичные случаи заболевания связаны с оптовым рынком, где нашли коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Всего за время пандемии COVID-19 в Китае подтверждено 83 265 случаев заражения, скончались 4 634 пациента. В настоящее время в больницах остаются 252 человека.