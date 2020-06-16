За что убили азербайджанского студента? Следователи не могут найти мотивов

Как сообщал ранее haqqin.az, убитый был студентом-первокурсником. Молодой человек приехал из Азербайджана, чтобы учиться в Волгоградском медицинском университете.

По данным следствия, в тот роковой день парень гостил у своего друга в центральном районе города и ночью отправился к себе в общежитие пешком. На улице Рабоче-Крестьянской на студента набросился неизвестный, который нанес своей жертве множество смертельных ранений ножом. Уроженец Азербайджана скончался прямо на месте происшествия. Убийца попал на камеры видеонаблюдения, сейчас его личность устанавливается.

Все, что известно об убийце, — выглядит лет на 25, около 170-180 сантиметров, спортивный, лицо спрятано под черной медицинской маской. Убивал безоружного, не ожидавшего нападения парня в темной кофте с капюшоном со светлыми надписями на груди, в бриджах с накладными карманами, бейсболке и светлых кроссовках предположительно марки New Balance. Оригинал или нет, не уточняется.

Следователи отработали множество версий, но пока результатов их работа не дала. Нет сомнений только в том, что об ограблении речи не идет. Конфликт тоже сомнителен — по словам более четырех десятков человек, в том числе преподавателей медакадемии, Тимур был порядочным и приятным в общении парнем.

На данный момент следователи надеются на помощь общественности Волгограда и призывают поделиться любой информацией, которая хоть как-то поможет следствию.