Армянская оппозиция бойкотировала заседание парламента

Члены парламентской фракции «Процветающая Армения», лидер которой Гагик Царукян был лишен во вторник депутатской неприкосновенности, заявили о бойкоте работы законодательного органа.

"Учитывая произошедший вчера правовой и политический беспредел, фракция "Процветающая Армения" бойкотирует заседание и прямо сейчас мы покидаем зал заседаний", - сказал в среду в парламенте секретарь фракции Арман Абовян.

По его словам, власти пытаются заставить замолчать политических оппонентов, что ведет Армению к тупику. Абовян также выразил мнение, что среди правящей фракции были депутаты, несогласные с навязанным им голосованием о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности. Сам процесс он назвал незаконным.