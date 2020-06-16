В Армении более 18 тысяч зараженных COVID-19

В Армении ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной. За минувшие сутки число выявленных случаев заражения COVID-19 выросло на 544 и достигло 18 033, еще девять человек скончались, сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

От осложнений коронавируса скончались 302 человека (плюс 9 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, – 99 (плюс 3 за минувшие сутки).

16 июня власти республики сообщали о 17 489 подтвержденных случаях COVID-19 и 293 летальных исходах.