Заместитель начальника по лечебным вопросам госпиталя Бахтияр Мусаев отметил, что за вчерашний день и прошлую ночь значительных изменений в состоянии артиста не произошло.

"Ситуация остается стабильной, но критически тяжелой. В течение дня не было выявлено никаких изменений по результатам анализов и жизненно важным признакам. Ведется полное лечение с применением всех необходимых медикаментов", - отметил Мусаев.

Напомним, 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к искусственному дыхательному аппарату, увеличение сатурации (насыщение крови кислородом) не было достигнуто. Пациент был подключен к устройству ЭКМО.