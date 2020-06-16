Прокуратура завела дело после кровавой семейной драмы в Гяндже
По факту нанесения жителем Гянджи ножевых ранений четырем членам семьи возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении городской прокуратуры.
Накануне Махир Гулиев (1950 г. р.) нанес ножевые ранения жене брата Офелии Гулиевой (1967 г.р.), невестке Гюнай Гулиевой (1984 г.р.) и внукам Малику Гулиеву (2006 г. р.), Гулиевой Севиндж Эльнур гызы (2002 г. р.).
О.Гулиева скончалась на месте происшествия. Невестка и внуки были госпитализированы. М.Гулиев задержан.
По факту прокуратурой города Гянджа возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Следственные мероприятия продолжаются.