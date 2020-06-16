Впервые за полтора месяца: в России меньше 8 000 новых заболевших COVID-19

В России за сутки выявлено 7 843 новых заболевших коронавирусом. С начала мая это самый низкий показатель по количеству новых случаев заболевания коронавирусом (1 мая было 7 933), сообщает Интерфакс.

Всего в стране 553 301 зараженный. Россия на третьем месте в мире по общему числу диагнозов COVID-19. На первом месте США (2,13 млн), на втором - Бразилия (923 тыс.). Следом за Россией на четвертой строчке идет Индия (354 тыс.).

За последние сутки от COVID-19 скончались 194 человек, общее количество жертв в РФ за весь период выросло до 553 301.