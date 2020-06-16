Алиевы поблагодарили азербайджанских врачей

«Наши медицинские работники, которые неустанно, самоотверженно борются за здоровье людей, заслуживают самого большого уважения. Слава азербайджанским врачам!» - говорится в публикации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей официальной странице в Facebook разместил публикацию по случаю 17 июня - профессионального праздника медицинских работников.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также поздравила медицинских работников с их профессиональным праздником.

"Сегодня – 17 июня – в нашей стране отмечается День профессионального праздника медицинских работников. Искренне поздравляю всех работающих в сфере здравоохранения с этим знаменательным днём!

Я уверена, что все наши сограждане хотели бы в этот день выразить вам чувство безграничной признательности и искренней благодарности. Ведь основная нагрузка в борьбе с пандемией коронавируса легла на вас. Мы вновь убедились в вашем профессионализме. Мы стали очевидцами вашей самоотверженности, щедрости и героизма. Вы, вдали от ваших родных и близких, рискуя своей жизнью, помогаете преодолевать болезнь, спасаете жизни и дарите людям веру и надежду.

Ваш ежедневный труд, верность профессиональному долгу, ваше доброе отношение к пациентам, сострадание и милосердие заслуживают самой высокой оценки! Желаю каждому из вас мужества, терпения и, самое главное, крепкого здоровья!" - говорится в поздравлении первого вице-президента, размещенном на ее официальной странице в Instagram.