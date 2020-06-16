Лидер КНДР опять пропал

Больше недели не видно северокорейского лидера Ким Чен Ына в публичном пространстве. «Исчезновение» заметила газета Yonhap News Agency.

В последний раз на публике Ын появлялся 7 июня, он участвовал в заседании Политбюро ЦК Рабочей партии Кореи. После этого его никто не видел. В то же время почти каждый день с заявлениями выступает сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон. По ее словам, она «осуществляет власть, санкционированную верховным лидером», передает СМИ.

По данным издания, глава КНДР якобы специально отстранился от напряженной ситуации в отношениях между Пхеньяном и Сеулом — 16 июня КНДР взорвала межкорейский узел связи в приграничном городе Кэсон, кроме того, северокорейские власти собрались ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.