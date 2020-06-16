Рекордное число новых случаев COVID-19 в шести штатах США

В штате Аризона во вторник сообщали, что за последние сутки были зарегистрированы рекордные 2392 случая заражения, всего же количество случаев в штате достигло 39 097. Еще 2776 случаев, почти на 500 выше, чем предыдущий рекорд, установленный 12 июня, зарегистрировали во Флориде. Всего же в штате, по последним данным, более 80 тысяч заразившихся.

В Оклахоме, где прошлый рекорд в 202 случая был установлен 13 июня, также сообщили об увеличении числа случаев, за последние сутки было выявлено 228 новых заразившихся. В штате Невада во вторник сообщили о 379 новых случаев, при этом сутками ранее сообщалось лишь о 106 заболевших.

Еще один штат, где был зарегистрирован резкий рост заболевших, - Техас. Если в понедельник сообщалось о 1254 заболевших за сутки, то во вторник власти штата сообщили о 2622 заразившихся, что стало рекордным для штата. В Орегоне также за сутки зарегистрировали рекордные для штата 278 случаев заражения, сутками ранее это число было равно 184.

Местные СМИ отмечают, что помимо числа заражений в этих штатах также уже не первую неделю растет число госпитализаций.