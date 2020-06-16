Минэнергетики подписало контракт с McKinsey&Company

Между Министерством энергетики и компанией McKinsey&Company, являющейся одной из ведущих консалтинговых компаний в мире, подписан контракт на проведение детальной диагностики системы газоснабжения Азербайджана.

Согласно контракту, McKinsey&Company, базируясь на международный опыт, окажет Министерству энергетики консультативные услуги в процессе подготовки предложений по проведению реформ для повышения эффективности системы газоснабжения и надежного обеспечения спроса потребителей.

По результатам диагностики Минэнерго подготовит детальные предложения по предотвращению потерь в системе газоснабжения, повышению точности изменения расхода газа в стране и усовершенствованию и модернизации системы управления.

Также на основе результатов диагностики будут подготовлены предложения по поэтапному переходу на рыночные отношения в системе газоснабжения, повышению эффективности вложения инвестиций и усовершенствованию нормативно-правовой базы. Законодательные инициативы, требуемые для проведения реформ, планируется включить в новый проект закона Азербайджанской Республики «О газоснабжении».

Отметим, что подготовка предложений по проведению реформ для повышения эффективности системы газоснабжения страны и надежного обеспечения спроса потребителей поручена Министерству энергетики распоряжением президента Азербайджана от 29 мая 2019 года №1209 «Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики». В соответствии с распоряжением, Минэнерго также поручено на основе предложений подготовить проект закона Азербайджанской Республики «О газоснабжении».