Ученые: дети заболевают COVID-19 значительно реже, чем родители

"Дети не являются особенными разносчиками коронавирусных инфекций, как, например, мы знаем по вирусам гриппа", - заявил директор педиатрии в университетской клинике Ульма Клаус-Михаэль Дебатин.

Вместе с коллегами из университетских клиник Хайдельберга, Фрайбурга и Тюбингена он обследовал 2500 пар дети-родители без симптомов на острую или перенесенную коронавирусную инфекцию. Обследования проходили в период с 22 апреля по 15 мая в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Согласно ученым, это на данный момент самое крупное исследование по коронавирусу среди детей в мире.

По предварительной оценке данных, дети в Баден-Вюртемберге заражались коронавирусом значительно реже, чем взрослые. В общей сложности из 5 тысяч обследованных только 64 имели антитела к коронавирусу в крови. Уже переболели COVID-19 45 родителей и только 19 детей.

Ученые обследовали пробы крови при помощи двух тестов на антитела, а потом проверяли дополнительными тестами. Однако результаты являются еще предварительными, так как проверены еще не все пробы. Исследование будет направлено на публикацию в научный журнал не позднее начала июля.