Чеченцев во Франции назвали угрозой

Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции выпустила конфиденциальный документ, в котором рассказала о деятельности чеченцев, живущих на территории страны. Их назвали угрозой для местного населения, передает Le Parisien.

В докладе указано, что в последние годы активизировалась преступная деятельность чеченской общины во Франции: в частности, участились столкновения между ее представителями и выходцами из стран Северной Африки.

«Эти конфликты часто случаются ради «защиты чести» или являются результатом проблем в нелегальном сегменте экономики», — говорится в докладе ведомства.

Согласно документу, «чеченские криминальные сети» стоят за многими преступлениями во Франции. Отмечается, что за выходцами из Чечни уже давно пристально наблюдают власти.