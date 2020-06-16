США предложили Ирану прямые переговоры?

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук выразил надежду, что недавний обмен иранского дерматолога Маджида Тахери на бывшего американского морского пехотинца Майкла Уайта будет не последним подобным соглашением. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Хук также поддержал прямые переговоры иранских и американских представителей – для обсуждения этого и других вопросов. Вместе с тем, он высказался в поддержку неограниченного по времени международного эмбарго на поставку Ирану вооружений.

"Наша дверь всегда открыта для дипломатии – для обсуждения всех тем, касающихся двусторонних отношений последнего 41 года. Президент Трамп хотел бы вернуться за стол переговоров", - сказал американский дипломат.

Отношения между двумя странами значительно ухудшились после того, как президент США Дональд Трамп вышел из Венских соглашений о судьбе иранской ядерной программы, которые ограничили иранское обогащение урана.