Главный инфекционист предложил освободить Баку

По его словам, дальнейшее смягчение или ужесточение карантинного режима возможно только после тщательного анализа ситуации.

«В Азербайджане увеличивается число инфицированных, число умерших от коронавируса, мы видим стабильно высокие цифры больных». Об этом в интервью газете «Ени Мусават» заявил главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

«Это входит в полномочия Кабинета министров, и говорить об этом заранее я бы не хотел. Но подчеркну, что люди пренебрежительно, халатно относятся к коронавирусу, говорят, что им он не страшен. Но этот вирус распространяется воздушно-капельным путем очень быстро. Необходимо надевать медицинские маски, они на 70% снижают риск заражения», - подчеркнул врач.

Главный инфекционист не считает, что только штрафами можно заставить людей надевать маски. «Граждане сами должны осознать опасность болезни. Неужели необходимо, чтобы люди начали терять близких, и только после этого все наденут маски?» - подчеркнул он.

По мнению Исаева, необходимо разрешить организованный выезд граждан в районы, чтобы разгрузить Баку, уменьшить население столицы.

«Это нужно. Если население Баку уменьшится, в том же общественном транспорте станет меньше людей, то меньше будет и заражений. Но это, отмечу, мое субъективное мнение. Ранее я говорил, что жара и социальная изоляция позволят летом уменьшить число инфицированных. Но коронавирус неподвластен планам. Нынешняя ситуация может продлиться и до сентября», - отметил врач.