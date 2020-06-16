Главный инфекционист предложил освободить Баку
«В Азербайджане увеличивается число инфицированных, число умерших от коронавируса, мы видим стабильно высокие цифры больных». Об этом в интервью газете «Ени Мусават» заявил главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.
По его словам, дальнейшее смягчение или ужесточение карантинного режима возможно только после тщательного анализа ситуации.
«Это входит в полномочия Кабинета министров, и говорить об этом заранее я бы не хотел. Но подчеркну, что люди пренебрежительно, халатно относятся к коронавирусу, говорят, что им он не страшен. Но этот вирус распространяется воздушно-капельным путем очень быстро. Необходимо надевать медицинские маски, они на 70% снижают риск заражения», - подчеркнул врач.
Главный инфекционист не считает, что только штрафами можно заставить людей надевать маски. «Граждане сами должны осознать опасность болезни. Неужели необходимо, чтобы люди начали терять близких, и только после этого все наденут маски?» - подчеркнул он.
По мнению Исаева, необходимо разрешить организованный выезд граждан в районы, чтобы разгрузить Баку, уменьшить население столицы.
«Это нужно. Если население Баку уменьшится, в том же общественном транспорте станет меньше людей, то меньше будет и заражений. Но это, отмечу, мое субъективное мнение. Ранее я говорил, что жара и социальная изоляция позволят летом уменьшить число инфицированных. Но коронавирус неподвластен планам. Нынешняя ситуация может продлиться и до сентября», - отметил врач.