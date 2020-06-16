ВР увеличила оценку запасов газа в Азербайджане

Подтвержденные запасы газа в Азербайджане на конец 2019 года оцениваются в 2,8 трлн кубометров. Об этом свидетельствуют данные обзора британской нефтегазовой компании BP, пишет Интерфакс-Азербайджан.

Согласно обзору, по состоянию на конец 2018 года газовые запасы Азербайджана оценивались в 2,1 трлн кубометров. Таким образом, прирост запасов газа за год составил 0,7 трлн кубометров, или на 33,3%.

BP отмечает, что по итогам 2019 года доказанные мировые запасы газа в мире увеличились на 1,7 трлн кубометров (на 0,86%) – до 198,8 трлн кубометров с 197,1 трлн кубометров на конец 2018 года.

При этом, компания указывает, что наибольший прирост мировых запасов был обеспечен за счет Китая (на 2 трлн кубометров - до 8,4 трлн кубометров на конец 2019 г) и Азербайджана.

Согласно отчету, странами с самыми большими запасами газа в мире остаются Россия (38 трлн кубометров), Иран (32 трлн кубометров) и Катар (24,7 трлн кубометров).