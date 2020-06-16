Ильхам Алиев выделил деньги на орошение в Агстафе

Президент Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения водой посевных площадей в Агстафинском районе, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, для улучшения обеспечения водой посевных площадей в селе Муганлы Агстафинского района из суммы, указанной в подпункте 1.8.21 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяется 2,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного документа.