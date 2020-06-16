Синоптики о погоде на завтра: ожидается 39-градусная жара

Максимальная температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-23, днем 30-34, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла.

Завтра, 18 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, ветер умеренный северо-восточный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Атмосферное давление ниже нормы - 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 50-60%.

На пляжах Апшерона ожидается умеренный северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 23-24 градуса тепла.

В регионах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах пройдут грозы, ожидаются локальные ливни, выпадет град. Утром в горах туман, восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 21-26, днем 35-39, в горах ночью 11-16, днем 22-27 градусов тепла.

На Апшероне 18 и 19 июня ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.