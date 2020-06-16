Крупнейший банк Европы и один из самых больших финансовых конгломератов мира — британский HSBC возобновил план масштабных сокращений, которые коснутся десятков тысяч сотрудников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее письмо генерального директора кредитного учреждения Ноэля Куинна.

Согласно документу, в среднесрочной перспективе под сокращения попадут 35 тысяч человек. Кроме того, планируется почти полностью остановить набор новых сотрудников. HSBC пришлось пойти на такие меры из-за экономических потерь, связанных с пандемией коронавируса, пишет Лента.ру.

Как подчеркнул Куинн, массовых увольнений было не избежать: масштабные сокращения были только вопросом времени.

Впервые о планах сокращений HSBC объявил еще в феврале 2020 года в рамках широкой программы по снижению расходов на 4,5 миллиарда долларов.