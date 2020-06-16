В Грузии подтверждено 9 новых случаев заражения коронавирусом. Количество инфицированных увеличилось до 888 человек. Об этом сообщает специальный правительственный сайт, созданный в связи с коронавирусом.

Еще 7 пациентов излечились от коронавируса. Общее число выздоровевших составляет 731 человек.

В Грузии от COVID-19 скончались 14 пациентов.

В настоящее время на карантине по стране находятся 2 710 человек, на стационарном контроле 276 человек.

Напомним, что накануне впервые с начала пандемии коронавируса за сутки в Грузии не было выявлено ни одного случая заболевания.