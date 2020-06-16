В Киргизии определились с новым премьер-министром

Депутаты парламента Киргизии в среду проголосовали за назначение премьер-министром страны Кубатбека Боронова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа республики.

"Депутаты в ходе заседания большинством голосов утвердили кандидатуру Боронова на должность главы правительства, а также предложенные им варианты состава и структуры кабинета министров", - заявил представитель пресс-службы. За проголосовали 113 депутатов, против - трое.

По словам представителя пресс-службы, в ближайшее время принятое парламентариями решение будет направлено на подпись президенту страны Сооронбаю Жээнбекову, после чего Боронов, который в прежнем правительстве работал первым вице-премьером, официально вступит в должность.